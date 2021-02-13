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14:04   13 Февраля 2021
Политика

Twitter ограничил доступ к странице делегации РФ во время переговоров в Вене

Twitter ограничил доступ к странице делегации РФ во время переговоров в Вене

Администрация Twitter приостановила действие учетной записи делегации РФ на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене.

Об этом сообщил российский дипломат Константин Гаврилов. По его словам, причиной блокировки аккаунта в социальной сети могла стать альтернативная позиция Москвы на переговорах ОБСЕ.

"Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура", — считает дипломат.

Как стало известно, при переходе на официальную страницу делегации Российской Федерации сказано, что действие учетной записи было приостановлено.

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#россия #twitter #вена

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