Twitter ограничил доступ к странице делегации РФ во время переговоров в Вене

Администрация Twitter приостановила действие учетной записи делегации РФ на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене.

Администрация Twitter приостановила действие учетной записи делегации РФ на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене.

Об этом сообщил российский дипломат Константин Гаврилов. По его словам, причиной блокировки аккаунта в социальной сети могла стать альтернативная позиция Москвы на переговорах ОБСЕ.

"Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура", — считает дипломат.

Как стало известно, при переходе на официальную страницу делегации Российской Федерации сказано, что действие учетной записи было приостановлено.