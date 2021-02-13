Властям США рекомендовали решить проблемы ущемленных индейцев

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец ответил на заявление представителя Вашингтона по Крыму.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец ответил на заявление представителя Вашингтона по Крыму.

Координатор постпредства США при ООН Родни Хантер ранее заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают воссоединение Крыма с Россий, пока Москва не изменит политику по отношению к Украине. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Роман Чегринец считает, что американским властям сначала следует отказаться от агрессивных действий по отношению к коренным народам Америки, а также вывести военный контингент из разных стран мира. Вашингтон должен осознать невозможность существования однополярного мира.