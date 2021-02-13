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13:59   13 Февраля 2021
Политика

Властям США рекомендовали решить проблемы ущемленных индейцев

Властям США рекомендовали решить проблемы ущемленных индейцев

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец ответил на заявление представителя Вашингтона по Крыму.

Координатор постпредства США при ООН Родни Хантер ранее заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают воссоединение Крыма с Россий, пока Москва не изменит политику по отношению к Украине. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Роман Чегринец считает, что американским властям сначала следует отказаться от агрессивных действий по отношению к коренным народам Америки, а также вывести военный контингент из разных стран мира. Вашингтон должен осознать невозможность существования однополярного мира.

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#россия #сша #крым

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