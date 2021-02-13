Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:50   13 Февраля 2021
Происшествия

Женщина упала в ущелье во время похода в Пермском крае

Женщина упала в ущелье во время похода в Пермском крае

Несчастный случай произошел с туристкой из Тюмени. Женщина упала в ущелье во время пешей экскурсии.

Путешественница, отправившаяся в поход вместе с незарегистрированной группой туристов, сорвалась в пропасть на маршруте на Усьвинских Столбах в Пермском крае, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия уже отправились спасатели из ближайшего населенного пункта. Обстоятельства случившегося, а также состояние здоровья пострадавшей в настоящий момент выясняются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#туристы #падение #пермский край #несчастный случай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров