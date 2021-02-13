Житель Вологды погиб при пожаре в заброшенном доме

Один человек погиб и еще один пострадал в пожаре в Вологде. Со слов очевидцев, в заброшенном здании проживали граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Один человек погиб и еще один пострадал в пожаре в Вологде. Со слов очевидцев, в заброшенном здании проживали граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Пожар произошел вечером в одном из частных домов на улице Железнодорожная, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России во время рейда заметили возгорание и вызвали пожарных. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. По словам очевидцев, дом стал "убежищем" для лиц без определенного места жительства. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома пострадавшего с ожогом верхних дыхательных путей.

Пожар, площадью 30 квадратных метров, повредил потолок и внутреннюю отделку комнаты на первом этаже. В ходе ликвидации огня был обнаружен труп. Личность погибшего устанавливают следователи.