Подозреваемый в изготовлении протестной атрибутики россиянин задержан в Минске

МВД Белоруссии сообщило о задержании гражданина РФ за изготовление протестной атрибутики. Мужчина в ходе допроса дал признательные показания.

МВД Белоруссии сообщило о задержании гражданина РФ за изготовление протестной атрибутики. Мужчина в ходе допроса дал признательные показания.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой в Минске. Во время спецмероприятий были задержаны двое мужчин — 29 и 50 лет.

Оба подозреваемых работают в частной типографии. После смены фигуранты занимались теневым бизнесом. Речь идет о создании бчб-флагов (бело-красно-белые флаги), масок, наклеек и другой атрибутики, предназначенной для участников незаконных митингов.

Силовики при обысках изъяли более 100 единиц незаконной продукции, а также компьютерную технику и документы с бухгалтерскими расчетами. Задержанные признали свою вину и раскаиваются.