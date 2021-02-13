Перечислены способы повысить эффективность вакцинации от COVID-19

Необходимо выполнять несколько простых правил для того, чтобы вакцина от COVID-19 сработала максимально эффективно, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Необходимо выполнять несколько простых правил для того, чтобы вакцина от COVID-19 сработала максимально эффективно, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Качественному формированию иммунного ответа способствует отказ от чрезмерной физической активность в течение двух дней после вакцинации. Также после получения прививки нужно полноценно питаться и разнообразить рацион. Образование антител — энергозатратный процесс, напомнил Гинцбург в комментарии "Российской газете".

"Поэтому человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно", — сказал специалист.

Нормальной выработке антител также мешает депрессивное состояние. Россиянам советуют обращать на это внимание перед тем, как сделать прививку от коронавируса. Уменьшают эффект от вакцинации и такие вредные привычки, как алкоголизм и наркомания, заявил Гинцбург.