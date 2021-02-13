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12:56   13 Февраля 2021
Происшествия

Тело погибшего вытащили из-под завалов ангара под Калугой

Тело погибшего вытащили из-под завалов ангара под Калугой

Мертвого мужчину нашли на месте частичного обрушения кровли ангара в Калужской области.

Пожар произошел на территории бывшего автокомбината. После инцидента под завалами оказались люди.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. К моменту приезда на полыхающем объекте рухнула крыша площадью более 700 кв.м. Сейчас эксперты устанавливают причины случившегося.

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