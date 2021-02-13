12:56 13 Февраля 2021Происшествия
Тело погибшего вытащили из-под завалов ангара под Калугой
Мертвого мужчину нашли на месте частичного обрушения кровли ангара в Калужской области.
Мертвого мужчину нашли на месте частичного обрушения кровли ангара в Калужской области.
Пожар произошел на территории бывшего автокомбината. После инцидента под завалами оказались люди.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. К моменту приезда на полыхающем объекте рухнула крыша площадью более 700 кв.м. Сейчас эксперты устанавливают причины случившегося.
Новость дополняется.