Экс-баскетболист из США ножом убил стриптизершу в баре

Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда американский спортсмен набросился в баре на девушку легкого поведения и убил ее.

Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда американский спортсмен набросился в баре на девушку легкого поведения и убил ее.

Бывший игрок баскетбольной команды Университета Монтевалло Логан Келли был арестован сотрудниками правоохранительных органов в Мексике. По данным местной полиции, мужчина набросился на стриптизершу в клубе Тихуаны.

Полицейские смогли установить личность погибшей девушки. Сообщается, что от полученного со спины удара ножом она скончалась на месте. В заведении следственные органы также нашли орудие убийства. Расследование дела продолжается.