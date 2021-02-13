12:47 13 Февраля 2021Происшествия
Экс-баскетболист из США ножом убил стриптизершу в баре
Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда американский спортсмен набросился в баре на девушку легкого поведения и убил ее.
Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда американский спортсмен набросился в баре на девушку легкого поведения и убил ее.
Бывший игрок баскетбольной команды Университета Монтевалло Логан Келли был арестован сотрудниками правоохранительных органов в Мексике. По данным местной полиции, мужчина набросился на стриптизершу в клубе Тихуаны.
Полицейские смогли установить личность погибшей девушки. Сообщается, что от полученного со спины удара ножом она скончалась на месте. В заведении следственные органы также нашли орудие убийства. Расследование дела продолжается.