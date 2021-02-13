Лолита Милявская рассказала, как похудела без отказа от сладкого

Эстрадная певица отметила, что положительно относится к пластической хирургии, но против липосакции ради красивой стройной фигуры.

Эстрадная певица отметила, что положительно относится к пластической хирургии, но против липосакции ради красивой стройной фигуры.

Лолита Милявская в эфире радиостанции рассказала, как смогла избавиться от лишних килограммов. По словам артистки, она не стала ограничивать себя в еде самостоятельно, а обратилась за помощью к врачу-эндокринологу. Специалист изучил ее анализы и помог наладить метаболизм.

"Я пошла по пути эндокринолога. Эндокринолог «заводит» внутренности. Теперь, вы не поверите, сколько я ем тортиков, потому что полгода она меня лечила и находила все, что связано с нашими обычными возрастными нарушениями", — рассказала Лолита в студии радио "Говорит Москва".

Певица отметила, что все женщины старше 40 лет должны внимательно относиться к собственному здоровью, вовремя сдавать анализы и выполнять рекомендации врачей, чтобы оставаться стройными и привлекательными. Лолита сдает анализы раз в полугодие, иногда раз в год, затем консультируется с медиками, нужно ли ей что-то менять в привычном образе жизни.