Власти Якутии проверят информацию о замминистра, "заплатившей" за должность в Москве

Кабмин Якутии инициировал расследование из-за сведений о чиновнице из министерства образования и науки региона, которая могла дать взятки ради новой должоности в столице.

Кабмин Якутии инициировал расследование из-за сведений о чиновнице из министерства образования и науки региона, которая могла дать взятки ради новой должоности в столице.

Местный главк МВД сообщил о том, что ведомство зафиксировало новый вид дистанционного мошенничества. По предварительной версии, женщина после телефонного разговора отправила мошенникам сумму в размере 600 тыс. рублей, за которую ей могли бы "помочь" получить положительное решение руководства об ее новом назначении.

Правоохранители после установления всех фактов события примут решение о необходимости возбуждения уголовного дела.