Водитель и два пассажира такси стали жертвами ДТП с фурой в Костроме

Смертельная авария произошла на трассе в Костромской области. Большегруз смял легковой автомобиль, что привело к гибели людей.

Смертельная авария произошла на трассе в Костромской области. Большегруз смял легковой автомобиль, что привело к гибели людей.

ДТП произошло между городом Мантуров и поселком Макарьево. По словам очевидцев, водитель Hyundai Solaris ехал с двумя пассажирами на большой скорости, после чего вылетел на встречную полосу.

В момент происшествия по трассе двигалась груженная фура. Ее 58-летний шофер попытался уйти от столкновения, однако иномарка залетела прямо под грузовик. Оба автомобиля оказались в кювете. Все находившиеся в легковушке люди погибли на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.