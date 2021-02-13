Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:46   13 Февраля 2021
Армия

Россия доставила в Сирию 80 электрогенераторов для социально-значимых объектов

Россия доставила в Сирию 80 электрогенераторов для социально-значимых объектов

На российскую авиабазу Хмеймим доставлена крупная партия оборудования для обеспечения автономного электроснабжения сирийских школ и больниц.

Об этом RT сообщил представитель инженерных войск группировки сил России в Сирии Александр Мотуновский. По его словам, контейнеры с 80 бензиновыми генераторами уже находятся на складах российской базы в САР. Они предназначены для сирийских гражданских объектов, которые испытывают сложности с электроснабжением, либо вовсе его лишены.

Мотуновский отметил, что доставленные из России электрогенераторы имеют мощность в один киловатт, чего вполне достаточно для освещения многих социально-значимых объектов в Сирии, особенно в сельской местности.

"Для сельской школы агрегата мощностью один киловатт хватит для полного освещения всех помещений!", — подчеркнул представитель инженерных войск российской группировки.

Во многих районах САР отмечается дефицит электроэнергии ввиду последствий разрушительной гражданской войны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сирия #хмеймим

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров