Иммунолог предупредил о возможном возникновении новой пандемии

Возникновение новой пандемии нельзя исключить на 100% из-за изменчивости вирусов, в том числе SARS-CoV-2. Таким мнением поделился российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Возникновение новой пандемии нельзя исключить на 100% из-за изменчивости вирусов, в том числе SARS-CoV-2. Таким мнением поделился российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Мутации COVID-19 и других вирусов продолжаются, поэтому есть риск появления новой пандемии. Новые вирусы могут возникнуть, поскольку человеку не подвластна их эволюция. Жемчугов сделал такое заявление, комментируя сообщение Всемирной организации здравоохранения о маловероятном появлении другой пандемии, пишет РИА Новости.

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется. При этом вероятность увеличения заболеваемости COVID-19 довольно высока, поэтому спешить с отменой масочного режима пока не рекомендуется. Риск очередного всплеска коронавирусной инфекции будет зависеть от хода массовой вакцинации, передает телеканал "360".