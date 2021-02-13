Могилу Юлии Началовой атаковали фанаты ради бутонов цветов

Российская певица Юлия Началова умерла весной 2019 года, но фанаты до сих пор часто навещают ее могилу и даже проводят магические ритуалы.

Российская певица Юлия Началова умерла весной 2019 года, но фанаты до сих пор часто навещают ее могилу и даже проводят магические ритуалы.

Преданные поклонники Юлии Началовой верят, что покойная певица способна повлиять на их молодость. Они посещают кумира на кладбище и стараются унести домой какой-нибудь предмет или снег с надгробья, который потом топят и добавляют в суп. Недавно родственники артистки заметили, что с могилы стали пропадать бутоны цветов.

"Поклонники верят, что от места захоронения можно зарядиться граций и обаянием. Поэтому идут на Троекуровское кладбище с талисманами, которые "заряжают" от могилы. А еще срезают бутоны с принесенных букетов", — сообщает Kp.ru.

Семья покойной исполнительницы хита "Герой не моего романа" просят ее кумиров уважительно относиться к месту захоронения Юлии Началовой, не нарушать ее покой и не забирать цветы. Близкие приносят букеты на могилу, чтобы почтить память певицы, а не для того, чтобы незнакомые люди их похищали.

Юлия Началова умерла от осложнений серьезных редких болезней. Медики до последнего момента пытались спасти именитую пациентку, но оказались бессильны. У певицы осталась несовершеннолетняя дочь Вера от футболиста Евгения Алдонина.