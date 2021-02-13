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11:38   13 Февраля 2021
Шоу-бизнес

Могилу Юлии Началовой атаковали фанаты ради бутонов цветов

Могилу Юлии Началовой атаковали фанаты ради бутонов цветов

Российская певица Юлия Началова умерла весной 2019 года, но фанаты до сих пор часто навещают ее могилу и даже проводят магические ритуалы.

Преданные поклонники Юлии Началовой верят, что покойная певица способна повлиять на их молодость. Они посещают кумира на кладбище и стараются унести домой какой-нибудь предмет или снег с надгробья, который потом топят и добавляют в суп. Недавно родственники артистки заметили, что с могилы стали пропадать бутоны цветов.

"Поклонники верят, что от места захоронения можно зарядиться граций и обаянием. Поэтому идут на Троекуровское кладбище с талисманами, которые "заряжают" от могилы. А еще срезают бутоны с принесенных букетов", — сообщает Kp.ru.

Семья покойной исполнительницы хита "Герой не моего романа" просят ее кумиров уважительно относиться к месту захоронения Юлии Началовой, не нарушать ее покой и не забирать цветы. Близкие приносят букеты на могилу, чтобы почтить память певицы, а не для того, чтобы незнакомые люди их похищали.

Юлия Началова умерла от осложнений серьезных редких болезней. Медики до последнего момента пытались спасти именитую пациентку, но оказались бессильны. У певицы осталась несовершеннолетняя дочь Вера от футболиста Евгения Алдонина.

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#могила #цветы #началова

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