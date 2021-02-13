Миссия МВФ закончила работу на Украине без каких-либо результатов

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) завершили работу на Украине без получения какого-либо результата.

Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) завершили работу на Украине без получения какого-либо результата.

Миссия валютного фонда начала работу по пересмотру программы stand-by в декабре 2020 года. В итоге она закончилась без каких-либо результатов. Для завершения первого пересмотра программы нужен большой прогресс. Об этом заявил постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс на пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", — сказано в сообщении МВФ.

Дискуссии сторон фокусировались на усилении управления Национальным банком Украины, улучшении законодательного и регулятивного основания надзора в банковской сфере, финансового оздоровления и ряде других вопросов.