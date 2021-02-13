Киев не готов выполнять Минские соглашения в действующей редакции

Киевские власти не готовы выполнять Минские соглашения в той редакции, в которой они были подписаны. Об этом сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

Киевские власти не готовы выполнять Минские соглашения в той редакции, в которой они были подписаны. Об этом сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, процесс по стабилизации обстановки на территории Донбасса продвигается, однако очень медленно.

Представитель Киева подчеркнул, что с момента подписания минских договоренностей значительных продвижений в этом вопросе не было.