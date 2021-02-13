Сотрудники МЧС ищут людей под завалами автокомбината в Калужской области

Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась под Калугой. Сведения о пострадавших уточняются.

Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась под Калугой. Сведения о пострадавших уточняются.

Два человека могут находиться под рухнувшей крышей одноэтажной неэксплуатируемой постройки. Сейчас последствия ЧП ликвидируют сотрудники экстренных служб региона.

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Маяковского в Людиново. Площадь разрушения составила 20х40 метров. В настоящее время спасатели занимаются поиском людей, которые могли пострадать и оказаться под завалами. Подробности происшествия выясняются.