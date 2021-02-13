Повышению пенсий в РФ может поспособствовать гибкая ставка страховых взносов

Введение гибкой пенсионной системы позволит увеличить страховые выплаты по старости, при этом не повышая налоги для бизнеса. Об этом заявила аналитик Екатерина Хейфец.

Введение гибкой пенсионной системы позволит увеличить страховые выплаты по старости, при этом не повышая налоги для бизнеса. Об этом заявила аналитик Екатерина Хейфец.

Такой подход позволит не перегружать работодателей в кризисный период. Это, в свою очередь, положительно повлияет на восстановление экономической активности в долгосрочной перспективе, сообщила РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР.

По мнению Хейфец, предложенная мера станет стимулом для предпринимателей к оформлению сотрудников в установленном законом порядке. В конечном счете это поможет сократить долю теневой занятости.

Эксперт раскритиковал предложения, связанные со снятием налоговых льгот для крупных предприятий или увеличением налогов на бизнес. Помимо этого популистскими являются предложения прогрессивной шкалы страховых взносов, отметила аналитик.