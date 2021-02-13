Крымский депутат Гемпель назвал мечты Анкары о полуострове нелепыми
Карта с прогнозом "расширения" зоны влияния Турции на юг России выглядит глупо. Об этом заявил крымский депутат Юрий Гемпель.
В эфире турецкого телеканала показали карту, согласно которой часть российской территории, Северной Африки и Ближнего Востока якобы будут под контролем Анкары.
По словам Гемпеля, прогноз выглядит нелепо. Парламентарий посоветовал Турции оставить мечты о территории РФ. Депутат добавил, что Анкара присматривалась к Крыму, когда полуостров находился в составе Украины. Однако сейчас это территория России и подобные закулисные игры не пройдут, передает РИА Новости.
Крым воссоединился с РФ в 2014 году после референдума. Голосование инициировали после госпереворота на Украине. Идею поддержали 96,77% жителей полуострова.
Турция запланировала создание телеканала "TRT на русском" еще прошлой весной. Федеральное агентство новостей писало, какой контент может появится на подобном ресурсе.