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10:38   13 Февраля 2021
Общество

Оперштаб привел последние данные по коронавирусу в России

Оперштаб привел последние данные по коронавирусу в России

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусной инфекцией сообщил о 14 861 новом пациенте с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки в 85 регионах страны были выявлены новые случаи заболевания. Врачи отметили, что из 14 861 пациента 10,7% не имели клинических проявлений болезни, вроде высокой температуры или кашля. По состоянию на 13 февраля, зафиксировано 502 летальных исхода. Медики выписали из российских больниц 18 765 человек в результате полного выздоровления.

Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Власти некоторых регионов начинают снимать коронавирусные ограничения. В случае обнаружения у себя симптомов коронавируса необходимо срочно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

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#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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