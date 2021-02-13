Оперштаб привел последние данные по коронавирусу в России

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусной инфекцией сообщил о 14 861 новом пациенте с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусной инфекцией сообщил о 14 861 новом пациенте с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки в 85 регионах страны были выявлены новые случаи заболевания. Врачи отметили, что из 14 861 пациента 10,7% не имели клинических проявлений болезни, вроде высокой температуры или кашля. По состоянию на 13 февраля, зафиксировано 502 летальных исхода. Медики выписали из российских больниц 18 765 человек в результате полного выздоровления.

Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Власти некоторых регионов начинают снимать коронавирусные ограничения. В случае обнаружения у себя симптомов коронавируса необходимо срочно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.