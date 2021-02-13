Грабители в масках украли сейф у тренера "Эвертона" Анчелотти

Двое злоумышленников пробрались в дом главного тренера футбольного клуба "Эвертон" Карло Анчелотти в Ливерпуле и вынесли оттуда сейф.

Двое злоумышленников пробрались в дом главного тренера футбольного клуба "Эвертон" Карло Анчелотти в Ливерпуле и вынесли оттуда сейф.

Спугнуть преступников смогла 36-летняя дочь Анчелотти Катя. По предварительной версии, двое мужчин в черной одежде и балаклавах проникли жилье тренера, но не смогли закончить начатое. сообщает издание Daily Mail. На место происшествия вскоре прибыли местные правоохранители, которые уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Тренер возглавляет клуб "Эвертон" с 2019 года. Ранее он работал в "Ювентусе", "Милане", "Наполи", а также занимался с футболистами таких объединений, как английский "Челси", французский "Пари Сен-Жермен", мадридский "Реал".