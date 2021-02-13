Американский блогер раскритиковал советскую "Волгу"

Блогер Даг ДеМуро с аудиторией в четыре миллиона подписчиков решил познакомить своих фанатов с советским седаном ГАЗ-24-10 "Волга".

Блогер Даг ДеМуро с аудиторией в четыре миллиона подписчиков решил познакомить своих фанатов с советским седаном ГАЗ-24-10 "Волга".

На своем YouTube-канале он устроит тест-драйв машине. Блогер показал интерьер "Волги" заметив, что в СССР она считалась автомобилем премиум-класса. Архитектуру салона он назвал устаревшей для конца 80-х годов, отметив отсутствие кондиционера и неоднозначный блок управления климатической установкой. Ему также не понравилась сложная панель приборов. А вот логотип ГАЗ-24-10 он посчитал вполне достойным.

По итогу из 100 возможных баллов блогер присудил российскому авто лишь 37. Он назвал седан "безнадежно устаревшей машиной" даже для советского времени и привел в пример американские Ford Taurus и Lincoln Town Car.