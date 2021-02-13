10:14 13 Февраля 2021Происшествия
Мужчина умер после взрыва на детской площадке в Киеве
После взрыва в Киеве на детской площадке, который унес жизнь местного жителя, полицейские проводят проверку.
После взрыва в Киеве на детской площадке, который унес жизнь местного жителя, полицейские проводят проверку.
Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку в связи с поступившей информацией о том, что на детской площадке на Чоколовском бульваре произошел взрыв. О взрыве днем сообщили очевидцы. На место происшествия выехала нацполиция, а также кинологи с собаками и врачи. Правоохранители нашли на площадке мертвого 50-летнего мужчину. Его личность устанавливается.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося, а также происхождение взорвавшегося предмета.