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9:39   13 Февраля 2021
Политика

Брюссель "прицепился" к словам Лаврова об отношениях РФ и ЕС

Брюссель "прицепился" к словам Лаврова об отношениях РФ и ЕС

Евросоюз (ЕС) обратил внимание на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Министр иностранных дел России сказал, что Москва хочет развития отношений с Брюсселем, но если ЕС продолжит вводить санкции, то не исключается разрыв связей. Евросоюз в порядке исключения отреагировал на заявление Лаврова.

"Мы обычно не комментируем заявления политиков в СМИ", — сказал Петер Стано.

Однако слова Лаврова не оставили без внимания в Европе, но истолковали их по-своему.

"Россия уже дала достаточно четко понять, что она не хочет идти к нормализации отношений с Евросоюзом", — отметил Стано.

В Брюсселе заявили, что будут обсуждать ситуацию в Совете Евросоюза.

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