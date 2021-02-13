Брюссель "прицепился" к словам Лаврова об отношениях РФ и ЕС

Евросоюз (ЕС) обратил внимание на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Евросоюз (ЕС) обратил внимание на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Министр иностранных дел России сказал, что Москва хочет развития отношений с Брюсселем, но если ЕС продолжит вводить санкции, то не исключается разрыв связей. Евросоюз в порядке исключения отреагировал на заявление Лаврова.

"Мы обычно не комментируем заявления политиков в СМИ", — сказал Петер Стано.

Однако слова Лаврова не оставили без внимания в Европе, но истолковали их по-своему.

"Россия уже дала достаточно четко понять, что она не хочет идти к нормализации отношений с Евросоюзом", — отметил Стано.

В Брюсселе заявили, что будут обсуждать ситуацию в Совете Евросоюза.