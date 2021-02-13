Потеря монополии ны ранке приложений грозит Apple банкротством

В США зарегистрировали законопроект, который предусматривает создание альтернативных цифровых магазинов для приложений iOS.

В США зарегистрировали законопроект, который предусматривает создание альтернативных цифровых магазинов для приложений iOS.

Старший инженер компании Apple Эрик Нойеншвандер заявил, что этот законопроект подрывает их бизнес. По мнению специалиста, нововведение "уничтожит iPhone" и поставит IT-гиганта на грань банкротства. Кроме того, под угрозой может оказаться безопасность конфиденциальных данных пользователей, уверен Нойеншвандер.

Законопроект № 2333 был зарегистрирован в Северной Дакоте. Конгрессмен Кайл Дэвисон предложил разрешить разработчикам использовать сторонние магазины для приложений iOS, что автоматически лишает Apple монополии. Документ регулирует только бизнес в Северной Дакоте, но этому примеру могут последовать и другие штаты.