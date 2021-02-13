Синоптики зафиксировали в Москве новый суточный рекорд по осадкам

Более 65% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь с пятницы на субботу. Информацией об этом поделились официальные представители столичного метеобюро.

Более 65% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь с пятницы на субботу. Информацией об этом поделились официальные представители столичного метеобюро.

Причиной обильных осадков стали атмосферные фронты южного циклона. За ночь с 12 на 13 февраля в Москве выпало 24 мм осадков. Значение также равно 65% месячной нормы. Данные были получены на местной метеостанции ВДНХ

"Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40 процентов месячной нормы, за весь период снегопада — 65%", — заявили в столичном метеобюро.

Обильные снегопады наблюдались и в Московской области. Самыми заснеженными городами региона оказались Домодедово и Кашира. В обоих городах выпало по 10 мм снега. Таким образом Москва и Подмосковье побили климатический рекорд 1973 года, сообщает телеканал "360".