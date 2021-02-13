Предпринимателя из Иваново расстреляли во дворе собственного дома

Киллер расстрелял из пистолета 41-летнего бизнесмена. Это была третья попытка покушения на жизнь мужчины.

Киллер расстрелял из пистолета 41-летнего бизнесмена. Это была третья попытка покушения на жизнь мужчины.

Бизнесмен из Иваново был убит из пистолета. Преступник совершил не менее шести выстрелов. Происшествие произошло вечером 12 февраля на улице Танкиста Белороссова во дворе дома, пишет ФАН.

Очевидцы смогли описать злоумышленника. По их словам, его рост составляет около 180 сантиметров, спортивного телосложения. Во время преступления на убийце была темно-синяя куртка, спортивные брюки с белым лампасом и черная шерстяная шапка.

Известно, что бизнесмен ранее уже подвергался нападению, в связи с чем собирался заменить видеокамеры наружного наблюдения на более профессиональные. Полиция выясняет все подробности случившегося.