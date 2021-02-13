Спортивный диетолог рассказала о вреде популярных систем для похудения

Человек, собирающийся сесть на диету, должен сдать анализы и сходить к терапевту, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо проблем с ЖКТ.

Человек, собирающийся сесть на диету, должен сдать анализы и сходить к терапевту, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо проблем с ЖКТ.

Людям с проблемами ЖКТ нельзя заниматься длительным голоданием. Большинство желающих сбросить лишний вес после диеты начинает еще больше есть и набирает лишние килограммы. Такие монодиеты, как гречневая или кефирная опасны, тем, что при питании одним и тем же продуктом организм не получает нужные ему витамины и вещества. Это увеличивает риск снижения иммунитета. Об этом заявила спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

"Можно вводить в свой рацион смузи, но не так часто. То же самое хочу сказать про свежевыжатые соки — многие садятся на такую диету. Очень сильно повышается кислотность, особенно от апельсинового сока", — отметила диетолог.

Диета на соках и смузи не дает кишечнику нормально функционировать. Орган перестает тратить энергию, потому что в организм поступают уже готовые питательные микроэлементы, от чего происходит атрофия кишечника. Об этом пишет RT.