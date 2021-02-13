Бородкин рассказал о контактах крымских футбольных организаций с УЕФА

Крымский футбольный союз ведет переговоры для получения особого статуса футболистам. Об этом заявил председатель "Республиканской федерации футбола Крыма" Сергей Бородкин.

Крымский футбольный союз ведет переговоры для получения особого статуса футболистам. Об этом заявил председатель "Республиканской федерации футбола Крыма" Сергей Бородкин.

По его словам, специальный статус даст возможность победителю чемпионата получать паспорт футболиста, позволяющий выступать в европейских соревнованиях. Крымский футбольный союз по этому вопросу ведет переговоры с УЕФА. Во время пандемии контакты временно ограничены, но обсуждение продолжается. Об этом пишет Nation News.

Академия футбола Крыма, которая открылась в сентябре 2020 года в Евпатории, за несколько месяцев стала самым популярным спортивным объектом региона. Новая арена стала местом для проведения матчей крымских чемпионатов детских и подростковых лиг. Самое главное, что здесь абсолютно бесплатно занимаются полторы сотни юных футболистов.