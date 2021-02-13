Мелания Трамп объявила об открытии своего офиса в Twitter

Жена бывшего президента США Дональда Трампа заявила о создании новой организации "Офис Мелании Трамп".

Жена бывшего президента США Дональда Трампа заявила о создании новой организации "Офис Мелании Трамп".

Единственное сообщение об открытии организации бывшей первой леди США опубликовано в новом аккаунте в Twitter. Мелания Трамп сделала репост этой записи на своей личной странице. На данный момент на страницу "Офиса Мелании Трамп" подписаны 71,4 тыс. читателей.

Новая организация займется помощью детям. Она продолжит деятельность ее информационной-просветительской инициативы Be Best ("Будь лучше"), которая сосредоточена на вопросах детского благосостояния и здоровья. Штаб-квартира будет располагаться в городе Палм-Бич, сообщал телеканал CNN.