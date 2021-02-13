7:14 13 Февраля 2021Политика
Киев считает США ключевым партнером в решении конфликта в Донбассе
Соединенным Штатам отведена одна из ключевых ролей в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
Соединенным Штатам отведена одна из ключевых ролей в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
С его слов, Украина со своей стороны "сделает все для того, чтобы заложенные в Минских соглашениях принципы были выполнены".
"США, как стратегический партнер Украины, могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта в Донбассе", — отметил Ермак в эфире телеканала "Украина 24".
Украинский политик также акцентировал на важности присутствия в Донбассе представителей Германии, Франции, США, Великобритании, Канады и Швеции.