Киев считает США ключевым партнером в решении конфликта в Донбассе

Соединенным Штатам отведена одна из ключевых ролей в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

Соединенным Штатам отведена одна из ключевых ролей в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

С его слов, Украина со своей стороны "сделает все для того, чтобы заложенные в Минских соглашениях принципы были выполнены".

"США, как стратегический партнер Украины, могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта в Донбассе", — отметил Ермак в эфире телеканала "Украина 24".

Украинский политик также акцентировал на важности присутствия в Донбассе представителей Германии, Франции, США, Великобритании, Канады и Швеции.