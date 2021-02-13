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7:14   13 Февраля 2021
Политика

Киев считает США ключевым партнером в решении конфликта в Донбассе

Киев считает США ключевым партнером в решении конфликта в Донбассе

Соединенным Штатам отведена одна из ключевых ролей в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

С его слов, Украина со своей стороны "сделает все для того, чтобы заложенные в Минских соглашениях принципы были выполнены".

"США, как стратегический партнер Украины, могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта в Донбассе", — отметил Ермак в эфире телеканала "Украина 24".

Украинский политик также акцентировал на важности присутствия в Донбассе представителей Германии, Франции, США, Великобритании, Канады и Швеции.

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