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6:46   13 Февраля 2021
Общество

Биолог предупредила об опасном последствии вакцинации от коронавируса

Биолог предупредила об опасном последствии вакцинации от коронавируса

Вакцинированные могут быть переносчиками коронавирусной инфекции и заражать людей, которые еще не прошли процедуру вакцинации.

Вакцина не может дать гарантий по полному отсутствию вируса в носоглотке, она просто обеспечивает человеку бессимптомное или легкое протекание COVID-19, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

"Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус", — сказала медик.

Недавно врачи также отметили, что со временем клиническая картина заболевания меняется. Пациенты, госпитализированные в начале пандемии, весной 2020 года, все чаще жаловались на тошноту, рвоту, желудочные боли. "Летние" пациенты чаще сталкивались с головной болью и спутанностью сознания.

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#вакцинация #коронавирус #COVID-19

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