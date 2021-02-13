Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:25   13 Февраля 2021
Общество

Новым украинским самолетам запретили полеты из-за отсутствия сертификатов

Новым украинским самолетам запретили полеты из-за отсутствия сертификатов

Новейшие самолеты Ан-132D и Ан-178 и еще несколько десятков самолетов исключены из государственного реестра гражданских воздушных судов.

Государственная авиационная служба Украины объяснила такие меры тем, что авиатехника не имела соответствующей сертификации и доказательства пригодности к полетам, сообщает РИА Новости.

Также служба не имела доступа к летательным аппаратам на протяжении последних двух лет и не имеет представления о техническом состоянии самолетов. Известно, что среднемагистральный грузовой самолет Ан-132 стал первым в линейке "Антонова", который построен при полном отсутствии комплектующих и элементов российского производства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #самолет #сертификат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров