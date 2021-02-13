6:25 13 Февраля 2021Общество
Новым украинским самолетам запретили полеты из-за отсутствия сертификатов
Новейшие самолеты Ан-132D и Ан-178 и еще несколько десятков самолетов исключены из государственного реестра гражданских воздушных судов.
Новейшие самолеты Ан-132D и Ан-178 и еще несколько десятков самолетов исключены из государственного реестра гражданских воздушных судов.
Государственная авиационная служба Украины объяснила такие меры тем, что авиатехника не имела соответствующей сертификации и доказательства пригодности к полетам, сообщает РИА Новости.
Также служба не имела доступа к летательным аппаратам на протяжении последних двух лет и не имеет представления о техническом состоянии самолетов. Известно, что среднемагистральный грузовой самолет Ан-132 стал первым в линейке "Антонова", который построен при полном отсутствии комплектующих и элементов российского производства.