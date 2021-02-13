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6:04   13 Февраля 2021
Армия

Армия Великобритании столкнулась с острой нехваткой кадров

Армия Великобритании столкнулась с острой нехваткой кадров

Министерство обороны Великобритании подготовило отчет о "шокирующем состоянии" британской армии. Об этом пишет Daily Mail.

Издание приводит выдержки из внутреннего отчета ведомства. Согласно ему, лишь один из 33 пехотных батальонов не испытывает нехватки кадров. Причиной этому является низкая оплата труда, а также отбор через частную фирму.

Полковник Ричард Кемп, командовавший британскими силами в Афганистане, заявил, что контракт ведомства с частной компанией на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов стал катастрофичным решением. Новобранцы при отборе сталкивались с бюрократией, которая отталкивала их от службы.

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#великобритания #армия #кадры

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