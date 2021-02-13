Пушков обвинил США во внутриполитических "подлогах"

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что суть внутриполитической обстановки США теперь заключается в подлогах, фальсификациях и манипуляциях.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что суть внутриполитической обстановки США теперь заключается в подлогах, фальсификациях и манипуляциях.

Такое заявление сенатор сделал в своем Telegram-канале ответ на обвинения, которые предъявляют бывшему президенту страны Дональду Трампу.

"Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия", — заключил Пушков.

Слова Трампа, которые он произносил во время президентской гонки, перевираются и искажаются в попытке найти там призывы к беспорядкам, насилию и мятежу. Недавно положение дел Трампа ухудшилось, поскольку Палата представителей вынесла республиканцу импичмент после захвата здания Конгресса.