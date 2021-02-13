Бородкин рассказал о развитии футбола в Крыму в условиях санкций

Развитие футбола в Крыму идет полным ходом даже в условиях санкционных ограничений, рассказал председатель "Республиканской федерации футбола Крыма" Сергей Бородкин.

Развитие футбола в Крыму идет полным ходом даже в условиях санкционных ограничений, рассказал председатель "Республиканской федерации футбола Крыма" Сергей Бородкин.

В регионе зафиксировано рекордное количество игроков в региональной детско-юношеской футбольной лиге — 154 команды детей и подростков, сообщает ФАН.

"В принципе хотелось бы, конечно, все эти санкционные моменты убрать, но ничего, мы живем нормально, не выживаем, а живем", — заключил специалист.

В премьер-лиге Крымского футбольного союза принимает участие восемь команд юных футболистов, в любительском чемпионате — десять. Кроме того только на полуострове проходит Год сельского футбола, который празднуется только в Крыму, напомнил Бородкин. Председатель добавил, что российские власти оказывают огромную поддержку региональному спорту — начиная от строительства спортивных сооружений и заканчивая ремонтом старых стадионов и полей.