Более половины американцев хотят пожизненного отстранения Трампа от политики

Опрос показал, что 54% американцев хотели бы навсегда отстранить бывшего президента США Дональда Трампа от политической жизни. Из них 26% республиканцев.

Опрос показал, что 54% американцев хотели бы навсегда отстранить бывшего президента США Дональда Трампа от политической жизни. Из них 26% республиканцев.

Согласились с таким вариантом 81% демократов и 47% неопределившихся со своими политическими предпочтениями участников опроса, сообщает ТАСС.

Еще 74% жителей США, придерживающихся республиканских взглядов, несмотря на скандал вокруг экс-главы, готовы и дальше видеть его в большой политике. Целых 48% из них выразили желание, чтобы экс-глава Белого дома и дальше возглавлял страну и занимал пост лидера. В опросе, проведенном в первых числах февраля, приняли участие примерно тысяча совершеннолетних жителей США.