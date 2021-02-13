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4:45   13 Февраля 2021
Общество

Более половины американцев хотят пожизненного отстранения Трампа от политики

Более половины американцев хотят пожизненного отстранения Трампа от политики

Опрос показал, что 54% американцев хотели бы навсегда отстранить бывшего президента США Дональда Трампа от политической жизни. Из них 26% республиканцев.

Согласились с таким вариантом 81% демократов и 47% неопределившихся со своими политическими предпочтениями участников опроса, сообщает ТАСС.

Еще 74% жителей США, придерживающихся республиканских взглядов, несмотря на скандал вокруг экс-главы, готовы и дальше видеть его в большой политике. Целых 48% из них выразили желание, чтобы экс-глава Белого дома и дальше возглавлял страну и занимал пост лидера. В опросе, проведенном в первых числах февраля, приняли участие примерно тысяча совершеннолетних жителей США.

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#дональд трамп #сша #опрос

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