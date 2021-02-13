4:45 13 Февраля 2021Общество
Более половины американцев хотят пожизненного отстранения Трампа от политики
Опрос показал, что 54% американцев хотели бы навсегда отстранить бывшего президента США Дональда Трампа от политической жизни. Из них 26% республиканцев.
Опрос показал, что 54% американцев хотели бы навсегда отстранить бывшего президента США Дональда Трампа от политической жизни. Из них 26% республиканцев.
Согласились с таким вариантом 81% демократов и 47% неопределившихся со своими политическими предпочтениями участников опроса, сообщает ТАСС.
Еще 74% жителей США, придерживающихся республиканских взглядов, несмотря на скандал вокруг экс-главы, готовы и дальше видеть его в большой политике. Целых 48% из них выразили желание, чтобы экс-глава Белого дома и дальше возглавлял страну и занимал пост лидера. В опросе, проведенном в первых числах февраля, приняли участие примерно тысяча совершеннолетних жителей США.