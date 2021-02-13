Адвокаты Трампа назвали неуместным вопрос о результатах выборов

Представители бывшего президента США Дональда Трампа сочли неуместным вопрос об исходе выборов главы государства в 2020 году, прозвучавший в рамках дела об импичменте.

Представители бывшего президента США Дональда Трампа сочли неуместным вопрос об исходе выборов главы государства в 2020 году, прозвучавший в рамках дела об импичменте.

"Правы ли обвинители, утверждая, что Трамп лгал [о том, что выборы сфальсифицированы]? Как по вашему мнению, Трамп действительно выиграл выборы?" — спросил во время заседания один из сенаторов.

"Мое мнение? Кто это спросил? Мое мнение не имеет отношения к этому процессу", — ответил адвокат экс-президента Майкл ван дер Вин.

Защитник также обратил внимание заседателей, что суть процесса заключается в разбирательстве, призывал ли его подзащитный к насилию или беспорядкам. Ван дер Вин уверен, что в словах бывшего главы Белого дома не было ни намека на это.

"Он выступал за мирные патриотические протесты. Обвинители не представили никаких доказательств того, что его слова сделали что-то еще", — считает защитник.

Слушания по делу импичмента Трампа проходят в Сенате США. Процесс длится уже четыре дня.

Президент США Джо Байден не следит за процессом по импичменту экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил сам американский лидер. Он отметил, что смотрит только связанные с этой темой новости и не исключил, что в процессе "кто-то может изменить свое мнение". Об этом сообщает "Политика сегодня".