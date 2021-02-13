Пушков: Евросоюз, поддержав Киев, вывел конфликт с Россией на новый уровень

Заявление Евросоюза о том, что власти Украины приняли решение о закрытии трех оппозиционных телеканалов на законном основании, стремясь «защитить страну от иностранной дезинформации», указывает на ужесточение политики Брюсселя по отношению к РФ.

Заявление Евросоюза о том, что власти Украины приняли решение о закрытии трех оппозиционных телеканалов на законном основании, стремясь «защитить страну от иностранной дезинформации», указывает на ужесточение политики Брюсселя по отношению к РФ.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию ЕС на закрытие трех украинских телеканалов – NewsOne, ZIK и «112 Украина».

По мнению сенатора, заявления о том, что Киев предпринял «законные усилия по защите от дезинформации из-за рубежа», нужно рассматривать именно, как сигнал о нарастающей конфликтности между Брюсселем и Москвой.

До сих пор официальная позиция Евросоюза заключалась в поддержке принципов свободы слова и СМИ не только на европейской территории, но и везде в мире. Но сейчас в позиции ЕС произошел качественный сдвиг.

«Он отвергает свои основные устои, наступает на них ногой во имя продолжения геополитического противостояния с Россией, — отмечает Пушков. — К тому же закрытые телеканалы даже не являлись российскими – они были украинскими, отражали точку зрения значительной части украинского общества и весомой политической силы, представленной в Верховной Раде Украины».

Из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что Украина и по другим вопросам может рассчитывать на автоматическую поддержку Евросоюза, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Становится понятно, что Брюссель уже вряд ли начнет давить на Украину, даже если какие-то ее действия вызовут недовольство ЕС. Геополитика, по словам Пушкова, вышла на первое место и ради нее в Европе отбросили все свои высокие принципы.

«Похожую картину я наблюдал в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014–2015 годах. Тогда ПАСЕ, где большинство имеют страны ЕС, якобы исповедующая принципы верховенства закона, демократии и прав человека, тут же забывала все свои устои, как только речь заходила об Украине», — напомнил сенатор.

А сейчас, по его словам, можно наблюдать продолжение этой истории, но уже на более высоком уровне – на уровне исполнительных структур всего Европейского Союза.