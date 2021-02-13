"Кнопкодавство" может лишить депутата Верховной рады мандата

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что один из депутатов Рады подозревается в неперсональном голосовании.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что один из депутатов Рады подозревается в неперсональном голосовании.

Фамилия недобросовестного избирателя не называется, однако некоторые СМИ предположили, что попался на незаконном действии Владислав Поляк от группы "Доверие", сообщает РИА Новости.

"Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины", - указано на сайте Рады.

Имеется в виду случай, когда депутат, полностью осознавая свои действия, голосует вместо одного из своих коллег. В рамках наказания нарушитель лишается мандата и должен заплатить до 85 тысяч гривен.