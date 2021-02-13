Премьер-министр Драги объявил состав нового правительства Италии

Новый премьер-министр Италии Марио Драги объявил, кто войдет в составе его правительства.

Новый премьер-министр Италии Марио Драги объявил, кто войдет в составе его правительства.

Так, свои должности сохранят глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел Лучано Ламорджезе, а также министр обороны Лоренцо Гуэрини, министр культуры Дарио Франческини и министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Пост министра юстиции займет бывший глава Конституционного суда Италии Марта Картаби. Министром экономики станет генеральный директор ЦБ Bank italia Даниэле Франко.

Накануне стало известно, что экс председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле.