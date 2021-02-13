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1:43   13 Февраля 2021
Политика

NYT: администрация Байдена намерена посадить Ассанжа в американскую тюрьму

NYT: администрация Байдена намерена посадить Ассанжа в американскую тюрьму

Администрация нового президента США будет требовать экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США.

Вашингтон продолжит добиваться экстрадиции Ассанжа, заявил представитель Министерства юстиции США Марк Раймонди. Администрация Байдена продолжает начатые Дональдом Трампом попытки привлечь основателя WikiLeaks к ответственности. Об этом информирует газета The New York Times.

Минюст США отправил в лондонский суд документы с целью оспорить решение о запрете выдачи Ассанджа американской стороне. В США к Ассанжу выдвинуты 18 уголовных обвинений. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

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#байден #тюрьма #ассанж

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