1:43 13 Февраля 2021Политика
NYT: администрация Байдена намерена посадить Ассанжа в американскую тюрьму
Администрация нового президента США будет требовать экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США.
Администрация нового президента США будет требовать экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США.
Вашингтон продолжит добиваться экстрадиции Ассанжа, заявил представитель Министерства юстиции США Марк Раймонди. Администрация Байдена продолжает начатые Дональдом Трампом попытки привлечь основателя WikiLeaks к ответственности. Об этом информирует газета The New York Times.
Минюст США отправил в лондонский суд документы с целью оспорить решение о запрете выдачи Ассанджа американской стороне. В США к Ассанжу выдвинуты 18 уголовных обвинений. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет тюремного заключения.