Рар: «Спутник V» может спасти миллионы жизни, но ЕС теряет драгоценное время

Пока Израиль, Россия, США и Великобритания полным ходом прививают свое население от коронавируса, все больше европейцев, и в частности немцев разочаровываются провалом вакцинации, которую им обещали провести их правительства и Еврокомиссия.

Пока Израиль, Россия, США и Великобритания полным ходом прививают свое население от коронавируса, все больше европейцев, и в частности немцев, разочаровываются провалом вакцинации, которую им обещали провести их правительства и Еврокомиссия.

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, отмечая, что в Германии даже людям, находящимся в группе риска, не приходится рассчитывать на получение прививки раньше, чем через несколько месяцев.

«Многие в панике. Тем временем бушуют мутанты вируса, которые якобы более опасные, чем основной вирус. Немецкое правительство действует новыми запретами, запугиванием, продлением локдауна, а люди звереют», — рассказывает эксперт.

Но каждый раз, когда карантин продлевают, разоряются какие-то фирмы, люди остаются без работы, дети не могут учиться. Все это ведет к нарастанию социального стресса.

Вакцины не хватает и российский «Спутник V» мог бы спасти миллионы жизней. Многие смотрят на этот препарат с надеждой, добавил Александр Рар. Однако драгоценное время теряется в ожидании сертификации «Спутника» в Евросоюзе.

Жители Европы готовы сами лететь в Россию, чтобы там сделать прививку, если российскую границу приоткроют для «пациентов-туристов». Кроме того, возможно, скоро европейцы смогут привиться российским «Спутником» в Венгрии, Сербии и Белоруссии.

««Спутник V» может войти в человеческую историю наподобие первого Спутника, первым облетевшим земной шар почти 65 лет тому назад. Если Россия будет поощрять медицинский туризм в Россию – какой положительный эффект это будет иметь для международного имиджа России!», — предполагает немецкий политолог.

В Россию полетят самолеты, полные медицинских туристов, желающих привиться российской вакциной. Это пойдет на пользу российским отелям и российской экономике в целом. И тогда, заключает Александр Рар, есть шанс, что нынешние политические конфликты закончатся.