США могут ввести новые санкции против России "за нарушение прав человека"

США не исключают введение новых санкционных мер в отношении России за "нарушения прав человека". Об этом заявил представитель дипломатического ведомства Нед Прайс.

США не исключают введение новых санкционных мер в отношении России за "нарушения прав человека". Об этом заявил представитель дипломатического ведомства Нед Прайс.

США часто упоминают "ужасный послужной список" России в сфере прав человека. Вашингтон намерен продолжить активно говорить о странах, где "подавляются права человека". Об этом Прайс рассказал в ходе брифинга в госдепе.

По его словам, американская администрация внимательно наблюдает за "нарушениями". Уже в скором времени появится больше информация об ответах на действия Москвы, отметил представитель госдепа. Россия в свою очередь отрицает обвинения со стороны США в нарушении прав человека на своей террритории.