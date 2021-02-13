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0:39   13 Февраля 2021
Политика

США могут ввести новые санкции против России "за нарушение прав человека"

США могут ввести новые санкции против России "за нарушение прав человека"

США не исключают введение новых санкционных мер в отношении России за "нарушения прав человека". Об этом заявил представитель дипломатического ведомства Нед Прайс.

США часто упоминают "ужасный послужной список" России в сфере прав человека. Вашингтон намерен продолжить активно говорить о странах, где "подавляются права человека". Об этом Прайс рассказал в ходе брифинга в госдепе.

По его словам, американская администрация внимательно наблюдает за "нарушениями". Уже в скором времени появится больше информация об ответах на действия Москвы, отметил представитель госдепа. Россия в свою очередь отрицает обвинения со стороны США в нарушении прав человека на своей террритории.

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#сша #санкции #права человека

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