Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне юбилея подписания соглашения Минска-2 сообщила, что Киев утратил свой шанс наладить конфликт в Донбассе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне юбилея подписания соглашения Минска-2 сообщила, что Киев утратил свой шанс наладить конфликт в Донбассе.

Украина уклоняется от выполнения обязательств по исполнению Минских соглашений и делает все возможное, чтобы ими пренебречь. По словам Захаровой, в Комплексе мер между Киевом, Луганском и Донецком содержатся договоренности, возникшие вследствие госпереворота на Майдане.

Жители ЛДНР не приняли националистическую политику нового правительства страны, заявила официальный представитель МИД в связи с годовщиной подписания Минска-2. Документ соглашений одобрил Совет Безопасности ООН, после которого стал частью международного права. Согласно данному положению, еще к концу 2015 году на территории Донбасса должен был воцариться мир в комплексе с усиленной работой по социально-экономическому восстановлению региона.

Договоренности не были реализованы, а Киев шансом не воспользовался. Захарова отметила, что на Украине всячески пытаются уклониться от выполнения требований Минских соглашений, провоцируя напряженную ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках.