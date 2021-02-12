Джо Байдена призвали ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

Президент США Джо Байден получил письмо с призывом ввести санкции в отношении "Северного потока — 2".

Президент США Джо Байден получил письмо с призывом ввести санкции в отношении "Северного потока — 2".

Инициаторами такого послания стали сенаторы Джим Риш и Джин Шахин. Об этом сообщает Bloomberg.

"Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса. Но позволить завершить "Северный поток — 2" — неконструктивный шаг для этого партнёрства", — говорится в письме.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в беседе с новостным порталом Baltnews ранее заявил, что российский трубопровод "Северный поток — 2" могут ввести в эксплуатацию через полгода. Чем раньше это произойдет, тем меньше будет транзит через территорию Украины, объяснил специалист.