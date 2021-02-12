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23:21   12 Февраля 2021
Политика

Правительство России расширило санкции в отношении Украины

Правительство России расширило санкции в отношении Украины

Правительство России ввело новые санкции в отношении Украины из-за недружественных действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом информирует ТАСС.

Принятым решением вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года № 1300 "О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592". В первоначальном варианте документ насчитывал 68 компаний. Затем его расширили до 75. Теперь количество юридических лиц, против которых введены санкции, увеличено до 84.

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#россия #украина #санкции

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