Правительство России расширило санкции в отношении Украины

Правительство России ввело новые санкции в отношении Украины из-за недружественных действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительство России ввело новые санкции в отношении Украины из-за недружественных действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом информирует ТАСС.

Принятым решением вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года № 1300 "О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592". В первоначальном варианте документ насчитывал 68 компаний. Затем его расширили до 75. Теперь количество юридических лиц, против которых введены санкции, увеличено до 84.