Сатановский: Лавров сказал то, что сказал, и Запад это услышал
Европейцев, судя по всему, очень удивило, что им впервые за долгое время доступно объяснили позицию России, которая не считает свои отношения с Евросоюзом незыблемой ценностью, и в случае продолжения давления по важным для себя вопросам может эти отношения разорвать.
Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обращенное к Евросоюзу.
«Лавров (Лавров!!!), интеллигентнейший из интеллигентов мировой дипломатии, в высший эшелон которой он безусловно входит, сделал непривычно жесткое для него заявление в адрес Евросоюза. Его, правда, позже несколько смягчил Песков, но европейцев, судя по всему, оно до крайности изумило», — отмечает Сатановский.
При этом ученый-востоковед провел, хоть и не прямую, по его словам, параллель с Японией.
Тем, кто знает историю этой страны, отметил эксперт, намек понятен. В эпоху трех великих сегунов – Тоетоми Хидэеси, Ода Нобунага и Иэясу Токугава – в Японии было полным полно европейцев, которые, конечно, не вели себя там, как в Китае, Индии, Мексике, Перу или на Филиппинах, но все же вмешивались в политику и распространяли католичество, обращая в него даже представителей японской знати. В результате всех европейцев из Японии изгнали, сделав исключение лишь для голландцев, которым позволили присылать в Нагасаки лишь два торговых корабля.
«Япония была закрыта для иностранцев весь период Эдо, два с половиной столетия, сохранила себя, как страна, государство и цивилизация, а после революции Мэйдзи в рекордные сроки стала одной из наиболее могущественных мировых держав, в каковом статусе пребывает до сих пор, несмотря на поражение во Второй мировой войне», — напоминает Сатановский.
Таким образом, по его словам, Япония не стала для Запада ни колонией, ни протекторатом, хотя США все же оказывают влияние на ее внешнюю политику.
Это условная параллель с теми отношениями, которые сейчас связывают Россию и Евросоюз, добавил эксперт. Однако, ни Брюссель, ни Париж с Берлином, которые являются наиболее сильными игроками в ЕС, даже не скрывают, что считают Россию не равным себе партнером, и даже не младшим партнером, а непокорным и беспокойным протекторатом, нуждающийся в твердом и неукоснительном руководстве.
Весь вопрос сейчас заключается в том, чем Россия на самом деле является, и почему она должна терпеть подобное отношение к себе, в то время, как европейцы даже не пытаются скрывать свое вмешательство в ее политику, и не собираются оставлять ее в покое. И этом при том, подчеркивает Сатановский, что зашкаливающая наглость Европы не достигает уровня наглости Америки, которую просто не с чем сравнить.
«Так что Лавров не просто так сказал все то, что сказал. И то, что европейцы немедленно начали придуриваться, делая вид, что они не понимают, чего это он с ними так, сути дела не меняет, — заключает Сатановский. — Слова сказаны? Сказаны. Услышаны? Конечно. Поняты правильно? Не исключено. Так что, пускай соображают. Чего Москва терпеть не будет, им объяснено. Дальше – их выбор».
Напомним, ранее в пятницу 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live заявил, что Россия будет готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если тот продолжит применять по отношению к ней санкционную политику, оказывая давление на чувствительные сферы и создавая риски для российской экономики.
«Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.