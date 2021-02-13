Сатановский: Лавров сказал то, что сказал, и Запад это услышал

Европейцев, судя по всему, очень удивило, что им впервые за долгое время доступно объяснили позицию РФ, которая не считает свои отношения с ЕС незыблемой ценностью, и в случае продолжения давления по важным для себя вопросам может эти отношения разорвать.

Европейцев, судя по всему, очень удивило, что им впервые за долгое время доступно объяснили позицию России, которая не считает свои отношения с Евросоюзом незыблемой ценностью, и в случае продолжения давления по важным для себя вопросам может эти отношения разорвать.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обращенное к Евросоюзу.

«Лавров (Лавров!!!), интеллигентнейший из интеллигентов мировой дипломатии, в высший эшелон которой он безусловно входит, сделал непривычно жесткое для него заявление в адрес Евросоюза. Его, правда, позже несколько смягчил Песков, но европейцев, судя по всему, оно до крайности изумило», — отмечает Сатановский.

При этом ученый-востоковед провел, хоть и не прямую, по его словам, параллель с Японией.

Тем, кто знает историю этой страны, отметил эксперт, намек понятен. В эпоху трех великих сегунов – Тоетоми Хидэеси, Ода Нобунага и Иэясу Токугава – в Японии было полным полно европейцев, которые, конечно, не вели себя там, как в Китае, Индии, Мексике, Перу или на Филиппинах, но все же вмешивались в политику и распространяли католичество, обращая в него даже представителей японской знати. В результате всех европейцев из Японии изгнали, сделав исключение лишь для голландцев, которым позволили присылать в Нагасаки лишь два торговых корабля.

«Япония была закрыта для иностранцев весь период Эдо, два с половиной столетия, сохранила себя, как страна, государство и цивилизация, а после революции Мэйдзи в рекордные сроки стала одной из наиболее могущественных мировых держав, в каковом статусе пребывает до сих пор, несмотря на поражение во Второй мировой войне», — напоминает Сатановский.

Таким образом, по его словам, Япония не стала для Запада ни колонией, ни протекторатом, хотя США все же оказывают влияние на ее внешнюю политику.

Это условная параллель с теми отношениями, которые сейчас связывают Россию и Евросоюз, добавил эксперт. Однако, ни Брюссель, ни Париж с Берлином, которые являются наиболее сильными игроками в ЕС, даже не скрывают, что считают Россию не равным себе партнером, и даже не младшим партнером, а непокорным и беспокойным протекторатом, нуждающийся в твердом и неукоснительном руководстве.

Весь вопрос сейчас заключается в том, чем Россия на самом деле является, и почему она должна терпеть подобное отношение к себе, в то время, как европейцы даже не пытаются скрывать свое вмешательство в ее политику, и не собираются оставлять ее в покое. И этом при том, подчеркивает Сатановский, что зашкаливающая наглость Европы не достигает уровня наглости Америки, которую просто не с чем сравнить.

«Так что Лавров не просто так сказал все то, что сказал. И то, что европейцы немедленно начали придуриваться, делая вид, что они не понимают, чего это он с ними так, сути дела не меняет, — заключает Сатановский. — Слова сказаны? Сказаны. Услышаны? Конечно. Поняты правильно? Не исключено. Так что, пускай соображают. Чего Москва терпеть не будет, им объяснено. Дальше – их выбор».

Напомним, ранее в пятницу 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live заявил, что Россия будет готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если тот продолжит применять по отношению к ней санкционную политику, оказывая давление на чувствительные сферы и создавая риски для российской экономики.