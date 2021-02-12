Глава федерации футбола Крыма осудил применение санкций в спорте

Председатель региональной общественной организации "Республиканская федерация футбола Крыма" Сергей Бородкин заявил о недопустимости смешивания политики со спортом.

Председатель региональной общественной организации "Республиканская федерация футбола Крыма" Сергей Бородкин заявил о недопустимости смешивания политики со спортом.

Он отметил, что сейчас наблюдаются разговоры о допинге, в которых присутствует неприкрытая политическая составляющая. Эксперт заявил, что весь спорт должен быть вне политики, поскольку он страдает от разного рода санкций.

"Я всегда говорю по этому поводу что спорт — это религия, а религию не могут остановить никакие санкции и никакие пандемии, ничего", — заявил Бородкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Бородкин выразил надежду, что в ближайшее время вопросы политики в спорте будут решены. Он отметил, что футбол не может страдать из-за политических моментов.