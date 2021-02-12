Набиуллина рассказала о планах на денежно-кредитную политику в России

Банк России не будет смягчать денежно-кредитную политику из-за вероятного роста проинфляционных рисков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Банк России не будет смягчать денежно-кредитную политику из-за вероятного роста проинфляционных рисков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Потенциал для смягчения денежно-кредитной политики в России исчерпан, но Центробанк сохранит мягкую политику в этом году, чтобы поддержать восстановление экономики страны, пояснила Набиуллина.

Пока ключевая ставка сохранена на уровне 4,25 процента годовых. Следующее заседание по этому поводу пройдет в марте этого года.

Набиуллина также отметила, что большинство банков прислушались к рекомендациям регулятора и перестали продавать сложные продукты неквалифицированным инвесторам, несмотря на то, что соответствующий закон пока не принят. Документом предлагается проводить тесты для инвесторов на право покупки таких продуктов с октября 2021 года.